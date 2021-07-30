İlker Püren: Ankara’yı Süper Lig’de temsil etmek istiyoruz

Kamp dönemine 26 Haziran'dan itibaren Bolu’da sürdürdüklerini belirten Püren, bu sürede taktiksel ve fiziksel çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Püren, özellikle taktiksel oyuna yoğunlaştıklarını anlatarak, "Takımımıza kaliteli futbolcuları dahil ettik, kulüp yapısı itibariyle yarışan ve geliştiren bir profilimiz var, bu sezonda bu süreci devam ettirmek istiyoruz ancak yeni transferlerin taktiksel disipline uyması bir zaman ve süreç istiyor, bu zamanı da en iyi şekilde değerlendirerek hem fiziksel hem de taktiksel antrenmanları birbiriyle iç içe ve uyumlu bir şekilde götürüyoruz. Şu anda 3 etaplı olarak yaptığımız Kamp Programı’nda fiziksel olarak ve taktiksel belirli bir aşamanın üzerindeyiz." şeklinde konuştu.

UZUN BİR KAMP SÜRECİ YAŞIYORUZ

‘’Takımımızla birlikte 35-40 günlük bir kamp sürecinin içerisindeyiz. Biz burada çalışmalarımızı maksimum seviyede yapmaya çalışırken oyuncular bu kamp sürecine ne kadar alışkın olsalar da. Ailelerinden uzak, normal rutin alışkanlıklarının dışında sürekli kamp ortamında olmak açıkçası psikolojik olarak en çok etkilendiğimiz durum. Bu dönemde oyuncuların ani reaksiyonları ve oyun içerisindeki ufak gerilimleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Çünkü hem antrenman yapıyoruz hem zihinsel olarak oyunculardan bir şeyler istiyoruz, Sabah akşam aynı rutinin içerisinde sosyal yaşantıdan uzak bir ortamda işimizi yapıyoruz. Futbolcularımızı daha fazla rahatlatmaya çalıştığımız ve psikolojik anlamda dokunuşlarımızın olduğu bir sürecin içerisindeyiz.‘’ dedi

YARIŞMACI KİMLİĞİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

90 dakika boyunca taktiksel disiplinden vazgeçmeyeceklerini belirten Püren, şunları kaydetti:

‘’Tabi ki yarışmacı kimliğimizden vazgeçmeyeceğiz, rakip ayırt etmeden kendi oyun formatını rakibe kabul ettiren, yüksek tempolu özellikle kaleden oyun başladığı andan itibaren ne yaptığını bilen ve oyunun gerektirdiklerine en iyi cevabı vererek pozitif futbol oynayan bir takım olacağız.’’

ANKARA’YI SÜPER LİG’DE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

‘’TFF 1. Lig’de bizi motive eden çok büyük hedeflerimiz var, ligde hangi takımın olduğunun bizim için bir önemi yok. Benim üzüntüm neden 3 Ankara takımı Süper Lig ’de değil? Umarım sezon bittiğinde başta biz olmak üzere 1-2 tane Ankara takımı Süper Lig’e yükselmiş olur. Bizim motive olduğumuz unsurlar oyunu güzelleştirmek ve tempolu oynamak, insanların bizim hakkımızdaki sistem takımı söylemi bile bizim için motivasyon kaynağı.’’ ifadelerini kullandı.

FUTBOL TARAFTAR İLE GÜZEL

‘’Futbolun olmazsa olmazı taraftar, maçta girdiğimiz pozisyonlarda taraftarın yarattığı atmosfer oyuncuların performansına direkt etki eden bir olay. Taraftarların stadyumlarda olmasını istiyoruz, maçlar taraftarlarla güzel, maçlar onlar olmadan çok keyifsiz geliyor. İnşallah pandemi sürecini bir an önce biter. Avrupa’da bir çok ülke aşılanma sürecini geride bıraktı. Biz seyircisiz oynamaya alışmadan tüm stadyumlar dolarsa çok iyi olacak.’’