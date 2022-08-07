İlker Avcıbay: Pozitif mesajlar aldık

Giresunspor antrenörü İlker Avcıbay, “Öne geçeceğimiz pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Ama geleceğe dönük pozitif mesajlar aldık” dedi.

Avcıbay, şöyle konuştu:

“Maç öncesi iyi bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Adana Demirspor’u galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Kaliteli ayaklara sahip bir takım. Ligin iyi takımlarından biri. Biz ise yeni kurulan bir takımız. 2 yabancı 3 yerli yeni oyuncuyla sahaya çıktık. Fakat bir oyun felsefemiz ve karakterimiz var. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu felsefeyi aşılamaya çalışıyoruz. Oyunun birçok bölümünde bu felsefemizi gerçekleştirdik. Öne geçeceğimiz pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Ama geleceğe dönük pozitif mesajlar aldık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Yeni katılan arkadaşlarımıza da bu felsefemizi aşılamak istiyoruz. Taraftarımız yine destek verdi, onlara her zaman ihtiyacımız olacak. Bizim endişemiz yok, zamanımız var. Güçlendikçe daha pozitif şeyler göreceğiz.”

DHA