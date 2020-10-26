İlker Altan: Eksiklerimizi görüyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne’de, Galatasaray HDI Sigorta maçında alınan galibiyetin mutluluğu yaşanıyor. Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, dün deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştıklarını hatırlattı. Zor bir maç oynadıklarını belirten Altan, "Önemli bir galibiyet aldık. Maçı 3-2 kazandık. Bu tarz bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. İyi voleybol oynuyoruz. Özellikle servis ve hücumlarımızla etkinliğimizi her maç gösteriyoruz. Oynadıkça performansımızın üzerine koyuyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Galibiyetten dolayı emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Çarşamba günü sahalarında Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacaklarını anlatan Altan, "Afyon Belediye Yüntaş maçına iyi hazırlanıyoruz. Zor bir maç olacak. Son iki maçımızı kazandık. Afyon Belediye Yüntaş maçından da iyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.