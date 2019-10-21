İlke Özyüksel’den başarının anahtarı

Modern pentatlon branşında 7 dünya rekoruna sahip 22 yaşındaki İlke Özyüksel ve antrenörü Ertan Yılmaz, Mev Koleji Özel Ankara Okullarında öğrencilerle bir araya geldi.

İlke Özyüksel, spora çok küçük yaşta başladığına işaret ederek, "Önce 3 branş vardı. Yaşım ilerledikçe 2 branş daha eklendi. Yeni branşlar eklendikçe antrenmanlarım sıklaştı ve ağırlaştı. Bu yüzden bazen zorlandım." ifadelerini kullandı.

Bir kadın olarak neden pentatlonu seçtiği sorusuna milli sporcu, "Erkeklerden güçlü görünmek için bu branşı seçtim. Antrenmanlarda erkek sporcular ile yarışırdım ve onları geçerdim. Yarışlarda en zorlandığım kısım, tanımadığımız atlarla yarışmak. En çok sevdiğim ise serbest stil yüzme. Kararlı olmak, düzenli ve disiplinli yaşamak, başarıya ulaştıran en önemli etkenler." cevabını verdi.

Dokuz yaşında dünya yıldızlar şampiyonu olduğunu ve bir yarışta da kırık parmağı ile dünya rekoru kırdığını anımsatan İlke Özyüksel, gençlere vermek istediği bir mesaj olup olmadığı sorusu üzerine, "Hedef koyup hayal kursunlar, kendilerine inansınlar, doğru ve düzenli çalışsınlar. En önemlisi de sağlıklarını korusunlar." diye konuştu.

2016’da Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi ilk kez modern pentatlonda temsil eden İlke Özyüksel, Türkiye’yi başarıyla temsil ettiği için 2019 Mustafa Koç Yılın Sporcusu ödülüne layık görüldü.

Doğduktan 2 hafta sonra "hemanjiom" (damar çoğalması/damar beni) hastalığı teşhisi konulan İlke Özyüksel’in tedavi süreci devam ediyor. İlke Özyüksel, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları için ameliyatını ertelemişti.

Modern pentatlon, aynı gün içinde atıcılık, epe eskrim, serbest stil yüzme, binicilik ve 3 kilometre koşudan oluşan 5 yarışı içeriyor.