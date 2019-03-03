27 Şubat 2019 tarihinde yapılan Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Eyüp Gözgeç yönetiminde yer alan ve Avrupa Türk Spor Kulüpler Birliği'nin kurucu başkanı olan İlkay Yılmaz Arın, açıklamalarda bulundu.

Yurt dışında yaşayan gençleri Türk sporuna kazandırmayı hedeflediğini belirten Arın, şunları söyledi;

"Biz bu birliği, Türk gençlerinin haklarını araması ve spor hayatlarını en iyi şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla kurduk. Dün Türk boksuna dışarıdan hizmet ediyorduk. Şimdi ise Türk boksuna yönetici olarak hizmet edeceğiz. Sayın Başkan Eyüp Gözgeç'in başkanlığında artık hizmet zamanı. Kaybedecek tek bir dakikamız yok. Tokyo Olimpiyatları için zaman her gün kısalıyor. Başkanımız tarafından uygun görülmesi halinde hedefim; Avrupa'da yaşayan genç yetenekleri keşfederek Türk boksuna kazandırmak."

İlkay Yılmaz Arın son olarak, Antalya'dan dönerken kaza geçirerek vefat eden Ankaragücü taraftarlarına çok üzüldüğünü ifade ederek, ''Camiaya başsağlığı, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifa diliyorum'' dedi

DHA