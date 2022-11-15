Bu sezon Süper Lig 'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray , Dünya Kupası arasına 27 puanla ikinci sırada girdi. Aradan sonra yakaladığı ivmeyi devam ettirerek ocak ayına takımı lider götürmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde yine yıldız transferlerine devam edecek.

Manchester City, İlkay Gündoğan'ın Golü ile Chelsea'yi 3-1 Mağlup Ediyor

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Bu süreçte Galatasaray'ın ismi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile anılmıştı. Türkiye'den Galatasaray'ı tuttuğu bilinen yıldız oyuncunun transferi için sarı-kırmızılı ekibin girişimlere başlayacağı söyleniyor. Manchester City ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek olan 32 yaşındaki takım kaptanı İlkay Gündoğan, geleceğine dair Kicker'e konuştu. İşte İlkay Gündoğan'ın açıklamaları...

Sözleşme konusunda acelem yok

2024'te de hala en üst düzeyde oynayabileceğimi düşünüyorum. En azından öyle hissediyorum. Hala istendiğimi ve bana ihtiyaç duyulduğunu hissedersem, elbette tüm bunları göz ardı etmeyeceğim. Sözleşme konusunda acelem yok. Bunun yaşla bir ilgisi var mı bilmiyorum ama bu konuda çok rahatım. Çok fazla uzak görünmese de 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şu anda bu konuda çok fazla düşünmüyorum.

Guardiola'nın bile ne olacağı belli değil

Şu an Pep Guardiola'nın bile sezon sonunda ne olacağı belli değil. Sözleşmesi 2023'e kadar sürüyor ve kimse ne planladığını bilmiyorum. Kariyerimde planlarımı her zaman teknik direktörün kim olduğuna bağlı olarak yaptım. Çünkü, bir futbolcu olarak en önemli şey teknik direktörün size değer vermesi, aynı zamanda sizi teşvik edebilmesidir.





City'de kalacağımı hissediyorum

Manchester'da kendimi çok iyi hissediyorum, çok memnunum, çok mutluyum. Takımıma çok şey borçluyum ve çok güzel anlar yaşadım. Bu nedenle, temelde birkaç yıl daha Manchester City'de kalacağımı düşünüyorum.

Liverpool'a imza atmak mümkün değil

Transfer işi her zaman dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Ancak, Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil. Kloppo'yu ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Uzun süredir Manchester City'deyim ve kaptanım. En büyük rakibimize transfer olmak mı? Hayır. Söz konusu bile değil!

Guardiola bana karşı çok esnekti

Pep Guardiola, 2016'da transfer olduğumda bana karşı çok esnekti. Oyunumu, takım arkadaşlarıma ve formasyona çok iyi ve çok hızlı şekilde uyarlayabildiğimi, çeşitli alanlarda nispeten daha hızlı ve iyi bir şekilde yolumu bulabildiğimi takdir ediyordu. Yine de her zaman bu kadar kolay değildir. Pep'in beklediği gibi gelişemeyen alanlar da var. City'de en yüksek performans seviyesine ulaşmanız gerekiyor ama ulaşamıyorsanız, doğal olarak üzerinizde de bir baskı oluyor. (Sabah)







