İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı ile Katar'da dünyanın bir numaralı kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Kulüp kariyerine Manchester City'de devam eden 32 yaşındaki oyuncu, Menajer Pep Guardiola'nın en güvendiği oyunculardan biri olarak gösteriliyor.





GEÇEN SEZON SON MAÇTA ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Geçen sezon Manchester City, son haftaya Liverpool'un bir puan önünde girdi. Manchester City son hafta sahasında Aston Villa ile karşılaşırken, Liverpool ise Anfield Road'da Wolverhampton'ı konuk etmişti.





Manchester City, 37. dakikada Matty Cash'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. 68. dakikada Bernardo Silva'yı oyundan alan Guardiola, İlkay'ı sahaya sürmüştü. Bu değişiklikten bir dakika sonra Aston Villa Coutinho'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

Liverpool'un sahasında Wolverhampton'ı 3-1 mağlup ettiği düşünülürse, Manchester City bu skorla şampiyonluğu son haftada kaybedecekti.

İLKAY'DAN SEZON FİNALİNDE İKİ GOL

İlkay Gündoğan 76. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Bu golden iki dakika sonra Rodri sahneye çıktı ve skora denge geldi.





Mücadelede son sözü yine İlkay söyledi ve 81. dakikada Manchester City'i 3-2 öne geçirdi. Liverpool'un kazanmasına rağmen Manchester City bir puan farkla kupayı müzesine götürdü.

İLKAY'IN GALATASARAY SEVGİSİ

Tecrübeli orta saha oyuncusu her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmiyor.

Sarı - kırmızılı taraftarlar da Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncunun taraftarı olduğu Galatasaray 'da forma giymesini istiyor.

İLKAY'DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Yıldız oyuncu, İspanya'nın AS gazetesine bir röportaj verdi. Başarılı oyuncu, 2009-2011 yılları arasında formasını giydiği Nürnberg için, "Gelecek yıl olması biraz zor, ancak yine de bir gün herhangi bir pozisyonda Nürnberg'e dönmeyi kesinlikle hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.





İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.