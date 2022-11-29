Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun ikinci maçları başlarken Luis Henrique'nin ekibi İspanya ile Hans Flick'in yönetimindeki Almanya Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi ve iki takım 1'er puanını sahibi oldu.





"Müslümanlar için gurur verici"

Mücadelenin ardından The Athletic'e açıklamalarda bulunan Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, Katar'da yapılan Dünya Kupası ile ilgili, "Ben Müslüman bir ailedenim. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleniyor olması tüm Müslümanlar için gurur verici." şeklinde konuştu.

İlkay Gündoğan saha içine odaklanmaları gerektiğini söyledi

Öte yandan grubun ilk maçında Japonya'ya mağlup olan Almanya Milli Takımı, karşılaşma öncesi FIFA'nın kol bandı yasağına tepki olarak takım pozunda ağızlarını elleriyle kapatarak bu kararı protesto etmişlerdi.

Gündoğan, İspanya mücadelesi öncesi herhangi bir eylem gerçekleştirmedikleri için artık politikanın bittiğini söyledi ve saha içine odaklanmaları gerektiğini belirtti.





Almanya'nın gruptan çıkması son maçlara bağlı

Almanya, Dünya Kupası'nda son 16'ya kalabilmek için E Grubu'nun son maçında Kosta Rika'yı yenip, İspanya'nın da Japonya karşısında galip gelmesini bekleyecek.



