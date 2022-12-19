İngiliz takımlarından Manchester City’de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın formasını giydiği Almanya, Katar’daki 2022 Dünya Kupası‘nda çok erken havlu atmıştı.

İlkay, İngiltere’ye dönmeden önce eşi Sara Arfaoui ile Dubai’de tatil yaptı. Ünlü çift tatil pozlarını Instagram hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Stres attıktan sonra da soluğu takımının yanında aldı.

Galatasaraylı olduğunu saklamıyor

Tecrübeli orta saha oyuncusu her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söylemekten çekinmiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da City ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncunun Galatasaray 'da forma giymesini istiyor.

Gündoğan, 2009-2011 yılları arasında formasını giydiği Nürnberg için, "Gelecek yıl olması biraz zor, ancak yine de bir gün herhangi bir pozisyonda Nürnberg'e dönmeyi kesinlikle hayal ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.