Galatasaray 'ın Kadıköy'de Fenerbahçe 'yi 3-0 mağlup etmesi Avrupa'da yankı uyandırdı. Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta sahası İlkay Gündoğan Galatasaray'ın derbi zaferi ardından sarı kırmızılıların Instagram'daki Muslera gönderisine yorum yaptı.





SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2016 yılının temmuz ayında Alman devi Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye 27 milyon Euro karşılığında transfer olan İlkay'ın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'in son haftasında nefes kesen şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 2-0'dan geri dönüşünde attığı iki golle şampiyonluğun gelmesinde kritik rol oynamıştı.

FORMA ŞANSI BULMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sezon 32 yaşına basan yıldız futbolcu Pep Guardiola'nın en güvendiği isimler arasında olmaya devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlar dahil 30 maçta dört gol atıp iki asist yapan İlkay Gündoğan'ın geleceği merak konusu.





ALMANYA'NIN DÜNYA KUPASINDA KADROSUNDA YER ALDI

İlkay Gündoğan, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratıp gruptan çıkamayan Almanya kadrosunda kendine yer bulmuştu. Almanya'nın bulunduğu E grubunda üç maça da ilk 11'de çıkan milli futbolcu Japonya'nın 2-1 galip geldiği karşılaşmada penaltıdan atılan tek golün sahibiydi.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Daha önce Twitter'da yaptığı soru cevap etkinliğinde "İzleyerek büyüdüğünüz en sevdiğiniz kulüp?" sorusuna sarı kırmızı ve aslan emojisi atarak cevap veren yıldız futbolcu Galatasaraylı olduğunu belli etmişti.

DERBİ GALİBİYETİNE KAYITSIZ KALAMADI

Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Galatasaray'ın Instagram hesabında paylaştığı Muslera gönderisine sarı kırmızı kalplerle aslan emojisi atan yıldız orta saha sözleşmesinin bitmesine yakın Galatasaray taraftarının dikkatini üzerine çekti.

BİR YORUM DA BRUNO FERNANDES'TEN

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes de Sergio Oliviera'nın Instagram'daki gönderisine yorum yaparak attığı golden dolayı tebrik etti.





Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Galatasaray'ın Instagram hesabında paylaştığı Muslera gönderisine sarı kırmızı kalplerle aslan emojisi atan yıldız orta saha sözleşmesinin bitmesine yakın Galatasaray taraftarının dikkatini üzerine çekti.



