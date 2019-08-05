Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın takımıyla 2020 yazında bitecek olan mukavelesini uzatıp uzatmayacağı büyük merak konusuydu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün Liverpool'u penaltı atışlarıyla 5-4 yendikleri Community Shield maçının ardından geleceğiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Oyuna 61'inci dakikada giren ve seri penaltı atışlarında da fileleri havalandırmayı başaran İlkay, basın mensuplarının City'de kalıp kalmayacağına yönelik ısrarlı sorularına "İki hafta daha sabrederseniz neler olacağını göreceksiniz. Bazı kararlar zaman gerektirebiliyor. Ben de geçtiğimiz yıl geleceğimi ilgilendiren bir karar için insanlardan sabırlı olmalarını talep ettim." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler