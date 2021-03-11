Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan Premier Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Takımının skor yükünü geçen 30 yaşındaki futbolcu, son olarak geçtiğimiz gün oynanan ve Manchester City'nin 5-2'lik galibiyetiyle biten karşılaşmada Southampton ağlarını da havalandırmayı başardı.

Raheem Sterling ile birlikte takımının en skorer konumunda bulunan İlkay Gündoğan'ın Premier Lig'de 14 golü bulunuyor. 2021 yılıyla birlikte adeta bir gol makinesine dönüşen İlkay, bu yıl Premier Lig'de 10 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

Manchester City şampiyonluğa koşuyor

İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle sırtladığı Manchester Cİty ise ligde şampiyonluğa koşuyor. 29 maçta 68 puan toplayan mavi beyazlılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Manchester United'a 14 puan fark atmış durumda.