İlkay Gündoğan, Türk asıllı Alman Milli Takım oyuncusudur. Kariyeri boyunca birçok Alman takımında forma giymiştir. İlkay, şu an Premier Lig ekibi Manchester City’de boy gösteriyor.

İlkay Gündoğan hakkında kısa analiz ve bilgiler

Doğum tarihi ne zamandır? 24 Ekim 1990

Doğum yeri neresidir? Gelsenkirchen

Kaç yaşındadır? 30 (2020 yılında)

Boyu ne kadardır? 1, 80 boyundadır.

Uyruğu neresidir? Almanya (doğum yeri)

Hangi mevkide oynamaktadır? Orta saha / Merkez orta saha

Yan mevki olarak hangi mevkide oynuyor? On numara / Ön libero

Hangi ayağını iyi kullanmakta? Sağ ayaklı

Futbolcunun danışmanlığını kim yapıyor? Bilinmiyor

Şu an hangi kulüpte forma giymektedir? Manchester City (1 Temmuz 2016’dan beri)

Futbolcunun güncel piyasa değeri ne kadar? 40 milyon Euro

Gündoğan’ın ulaştığı en yüksek değer ne kadardı? 50 milyon Euro (13 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşmişti.)

İlkay Gündoğan nerelidir?

İlkay Gündoğan, Almanya’da dünyaya gelmiştir. Ailesi Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde ikamet ediyordu. Altyapı kariyerine de bu şehirde başlamıştır.

İlkay Gündoğan kaç yaşında?

Gündoğan şu an 30 yaşına gelmiş bulunuyor. İlkay Gündoğan küçük yaşlardan beri de futbol ile ilgileniyor. İlk alt yapı takımına ise de henüz 3 yaşındayken girmişti.

İlkay Gündoğan hangi takımlarda forma giydi?

İlkay Gündoğan, şimdiye kadar sadece Alman takımları ile sahaya çıktı. Hiç Türkiye’ye transfer olmadı.

Altyapı Kariyeri ve Futbola Başlangıç

SV Gelsenkirchen-Hessler 06 (1993 ve 1998 yılları)

Schalke 04 (1998 ve 1999 arası)

SV Gelsenkirchen – Hessler 06 (1999 ve 2004 arası)

SSV Buer (2004 ve 2005 yılları arası)

Bochum (2005 ve 2009 yılları)

Profesyonel kariyeri

Nürnberg (2009 ve 2011 yılları)

Borussia Dortmund (2011 ve 2016)

Manchester City (2016 – devam)

Milli Takım Kariyerine Bakış

Gündoğan, beş farklı milli takım kadrosunda forma giydi. Bu takımların hepsi Alman takımlarıydı. Gündoğan’ın Alman veya Türk milli takımı arasında karar verme şansı bulunuyordu. Gündoğan, seçimini Alman milli takımından yana kullandı.

2008 yılında Almanya U-18 kadrosuyla forma giydi. 2008 – 2009 sezonunda Almanya U-19 formasını terletti. 2009- 2010 sezonunda Almanya U-20 takımıyla sahaya çıktı. 2010 – 2012 yıllarında Almanya U-21 takımına girdi. 2011’de Alman milli takımına girdi. 37 defa maçlara çıktı ve 7 defa gol kaydetmeyi başardı.

İlkay Gündoğan’ın Kariyerindeki Önemli Anlar ve İlkler

İlkay Gündoğan’ın kariyerinde bazı önemli noktalar bulunuyor. Futbolcunun kariyerinde yaşadığı bazı ilkler ve başarıları ise şu şekilde:

U-19 takımı ile batı ligini beşinci sırada bitirdi. Bu maçlarda 14 gol atarak dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Bir diğer U-19 maçında hat trick yapmayı başardı. Bu başarısı, alt yapıda Bochum II takımına geçmesinin önünü açtı. Borussia Dortmund takımındayken 120. Dakikada attı gol ile takımını Almanya Kupası’nda finale çıkardı. Borussia Dortmund zamanlarında 12 Mayıs 2012 tarihinde 90 dakika maçta kaldı. Bu maç, Bayern Münih’in 5-2 yenilmesi ile son buldu. Takım bu sayede sezonun ikinci kupasını da aldı.

İlkay Gündoğan’ın maaşı ne kadar?

Gündoğan 2021 yılında da şu anki takımı Manchester City ile yola devam ediyor. Bu takımla 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Gündoğan’ın güncel maaşı yıllık 6.6 milyon euro.