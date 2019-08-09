İlkay Gündoğan imzayı attı!

Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, uzun süreli bir bekleyişin ardından geleceğiyle ilgili kararını verdi. Kontratını bir türlü uzatmaması nedeniyle hocası Pep Guardiola'nın sitem ettiği Türk asıllı Alman futbolcu, bugün kendisini 2023 yazına dek City'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesi aracılığıyla duyurduğu haberde görüşlerine yer verilen İlkay, "Takımda kaldığım için çok mutluyum. Harika bir oyuncu grubu ve Pep'le çalışmaya devam edeceğim için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Üç yıldır City'de oynamak harika bir duygu. Kariyerime burada devam etmemi sağlayan herkese minnettarım. Umuyorum ki daha pek çok güzel anımız olacak." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler