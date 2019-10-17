İlkay Gündoğan hakkında küstah açıklama!

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli futbolcu Cenk Tosun'un Arnavutluk maçı sonrası Instagram hesabından yaptığı asker selamı paylaşımı önce beğenmiş, ardından da beğenisini geri çekmişti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hareketi tartışma yaratırken konuyla ilgili olarak Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke'den son derece küstah bir açıklama geldi.

Alman ZDF kanalında Markus Lanz'ın programına konuk olan 60 yaşındaki futbol adamı, "İlkay, asker selamı vermedi ama Instagram'dan yapılan bir paylaşımı beğendi. Onu iyi tanıyorum ve kendisinin milliyetçi eğilimleri olmadığını biliyorum." sözleriyle maksadını aşan yorumlarda bulunurken skandal açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Cenk Tosun, İlkay'ın yakın arkadaşı. Hatta onunla birlikte İngiltere'de bir süre yaşadı. Fotoğrafı gördüğünde atılan golden ötürü mutlu olmuştur. Sonra da beğenisini geri çekti ve bu çok aleni oldu. Ne var ki Türk hükûmetinin bu durumdan memnun olmadığı kesin."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler