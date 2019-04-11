Manchester City’nin dünyaca ünlü oyuncusu İlkay Gündoğan, FANATİK’e verdiği röportajının ilk bölümünde Türkiye Futbolu’yla ilgili olarak görüşlerini paylaştı.

Türk asıllı Alman ön libero, Türkiye’yle bağını hiç koparmadığını söyleyerek Süper Lig’e bakışıyla ilgili olarak da önemli ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

‘Daha güzel yerde görmek isterim’

“Ben, Türkiye’yi daha iyi yerlerde görmek istiyorum gerçeği söylemek gerekirse... Ve daha iyi yerlerde de olabileceğini ve hak ettiğini düşünüyorum. Onun için bir gün elimizden gelen ve yapabileceğimiz bir şey olursa aktif futbol dönemimde ya da futbol kariyerim sonrasında destek vereceğime eminim. Türkiye Futbolu’nu daha da başarılı ve güzel yerlerde görmek bizim için güzel bir duygu olur.”

‘Genç oyuncular geliyor...’

“Türkiye’nin Avrupa Futbol Şampiyonası’na gideceğine eminim. Grupta en büyük takım Fransa... Ardından da Türkiye’nin geldiğini düşünüyorum. Şu anda genç futbolcular da geliyor. Hatta benim de tanımadığım futbolcular da Milli Takım’a geliyor. Ama hak ederek geliyorlardır. Potansiyellerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir konsept, oyun stili ve fikrin olursa iyi bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Türkiye’ye başarılar diliyorum. Euro 2020’de görüşürüz.”

‘Başakşehir yarışta önde’

“Türkiye Ligi’ni ara sıra takip ediyorum. Başakşehir’in hocalarından Orhan Ak ve ekibi 2 ay önce Manchester’a geldiler, idmanımızı seyrettiler, maça da geldiler. Onlarla bir görüşmem oldu. Onların bir konseptinin olduğunu gördüm. Diğer takımlarla ilgili bir şey diyemem görmediğim için... Başarılı futbol takımlarını örnek alıp öğrenme isteklerinin bulunması beni sevindirdi. Çünkü normal bir şey değil Manchester City’nin idmanını, maçını izleyelim, İlkay’la konuşalım, Pep hakkında ne düşünüyor, idmanlar nasıl bir görelim demek... Yaklaşık 3 ay önce Almanya’nın genç ve yetenekli hocalarından Kenan Koçak da Guardiola’nın yanında staj yaptı. Pep Guardiola gibi bir hocadan herkes bir şeyler öğrenebilir. Sadece Türkiye futbolu değil; Almanya, İspanya, İtalya... Herkesin bir şeyler öğrenebileceğini düşünüyorum.”

‘Beşiktaş’ın maçlarını zevkle takip ederdim’

“Başakşehir’den yapılan ziyaretin ardından sadece futbolu oynatmak için değil düşünerek oynattıklarını da anladım. Şu anda da lider koltuğundalar. Tesadüf olduğunu da düşünmüyorum. Belki de futbol olarak en iyi futbolu onlar oynuyor. Onların ardından Galatasaray geliyor. Geçen sezon da Beşiktaş Avrupa’daydı. Maçlarını zevkle izlerdim. Hatta Cenk de Beşiktaş’ta oynuyordu. Avrupa’da olduğunda daha da fazla izlemeye çalışıyorum Türk takımlarını... Şu anda Başakşehir ve Galatasaray’ın arasında 6 puan var. Sadece puan farkından dolayı değil kalite olarak oynadıkları futbol olarak da Başakşehir’i şampiyonluk yarışında önde görüyorum.”

‘Kagawa, Beşiktaş'ı daha ileriye taşır’

“Kagawa’nın inanılmaz bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Onunla birlikte oynamayı çok seviyordum çok da iyi anlaşıyorduk. Sadece saha içinde değil saha dışında da... Çok iyi işler yaptı. Daha da yapacağına inanıyorum. Bu sezondan sonra Beşiktaş’ta kalacak mı dönecek mi bilmiyorum biraz da ona bağlı. Sezonun bitmesine az kaldı. Ama kalırsa çok başarılı olacağını ve Beşiktaş’ı çok daha iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum.”

‘Messi'nin hayranıyım’

“Ben, Lionel Messi’nin hayranıyım. Pep Guardiola’nın döneminden sonra Barcelona’yı çok sevdim. O dönemde Barcelona’yı kim sevmedi ki! Pep’ten sonra tabii ki biraz değişti ama onun döneminde izlemeyi çok seviyordum. Benim için dünyanın en iyi futbolcusu Messi... Onun gibi bir futbolcu daha geleceğini düşünmüyorum. Genç oyunculardan ona en yakın Mbappe olabilir. Onun da çok kaliteli ve potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Üst düzeyde bir isim... Ama ben Messi hayranıyım. Cristiano Ronaldo da başka bir seviyede. İkisi, kalite olarak çok önde.”

‘Şaka için bıyık bıraktım’

“Geçen sezon son haftalara doğru söz vermiştim arkadaşlara... Şampiyon olursak son maça bıyıkla hatta Osmanlı bıyığıyla çıkacağım diye... Takım arkadaşlarım da sevindiler sözümü tuttuğum için. Takım içinde gülen ve dalga geçen çok oldu hatta bizim spor salonunun önünde futbolcuların resimleri var. Senede 38 maç var, 37 maça bıyıksız çıktım duvara o 1 maçtaki bıyıklı fotoğrafımı koymuşlar. Halen de resim orada duruyor. Kendimi resimde bıyıklı görmek şimdi biraz tuhaf geliyor. Şakaydı. Güzel oldu.”

‘Geldiğin yeri unutmamalı’

“Babam sağolsun. Balıkesir’e sık sık gidiyor. Memleketimiz Dursunbey olsun, Balıkesir olsun o ilgileniyor oralarla, yardımcı oluyor. Sonuçta ailenin, kendinin geldiğin yeri unutmamak gerekiyor. Oradaki insanların desteği olsun, sevgisi olsun, duaları olsun unutmamak gerek. İnsanları genel anlamda desteklemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar... Buna da devam edeceğiz.”

‘Birbirimizi destekliyoruz’

“İstanbul’a en son 4 hafta önce gittim. Mehmet Ekici’yle görüşmüştüm. Hem kendisini hem de ailesini çok severim. Sık sık görüşmeye çalışıyoruz. Nürnberg’de 1 sezon birlikte oynamıştık. Onu çok severim. Onun dışında Shinji Kagawa’yı çok severim. Cenk Tosun’u gerçekten çok severim Everton’da çok başarılı olmasını isterim. Babası da çok değerli biri. Yurt dışına transfer olan gençlerimizin biz de başarılı olmalarını istiyoruz. Almanya’ya gidenler olsun İngiltere’ye gelenler olsun. Nasıl destek olacağımız fark etmez, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz, birbirimize sahip çıkmazsak kim bize sahip çıkacak. Onun için birbirimizi destekliyoruz.”

Manchester City’nin süperstarı İlkay Gündoğan, arkadaşımız Gökmen Özcan’ı kulübün tesislerinde ağırladı ve çok özel açıklamalarda bulundu.

‘Vakit oldukça memlekete gidiyorum’

“Bir gün Süper Lig’de forma giymek neden olma sın. Önümüzdeki 2-3 senede olacağını düşünmüyorum ama nasip... Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’ye seyahat etmeyi çok seviyorum. Ailemi , arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. İstanbul olsun, İzmir olsun... Annem ve babam İzmir’de yaşıyor. Memleketimiz Balıkesir olsun... Daha da çok gitmediğim yerler var. Va kit oldukça Türkiye’ye gitmeye çalışıyorum. Türkiye’de olmasını çok seviyorum. Belki futbolcu olarak olmasa da ileride hoca olarak veya yönetici olarak bir gün Türkiye’de görev yapabilirim.”

Dev röportajda yarın:

■ Manchester City’ye transfer süreci nasıl gelişti?

■ İlkay’a göre Manchester City nasıl bir kulüp?

■ Pep Guardiola için neler söyledi?

■ Premier Lig’de şampiyon olabilecekler mi?

■ Şampiyonlar Ligi bu sefer gelecek mi?

GÖKMEN ÖZCAN | FANATİK ÖZEL



