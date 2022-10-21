İlkay Gündoğan bombası! Türkiye...

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala transfer söylentileri çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıl şampiyonluğun kazanılmasında büyük paya sahip olan 32 yaşındaki yıldız orta sahanın İngiltere'den ayrılma ihtimali olduğu belirtiliyor. İlkay Gündoğan'ın ayrıca Türkiye'den bir takıma transfer olma durumu da söz konusu. İngiliz basınının ortaya attığı bu iddia büyük ses getirecek gibi duruyor. İşte İlkay Gündoğan'ın transfer söylentileriyle alakalı çıkan haberin detayları...

PREMIER LİG'DE 4 ŞAMPİYONLUĞU VAR!

2016 yılında Manchester City'nin başına Pep Guardiola'nın geçmesinin ardından İlkay Gündoğan 27 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'tan İngiliz ekibine trasfer olmuştu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Premier Lig ekibiyle 4 şampiyonluk yaşadı. Bu sezon City'le 14 maça çıkan İlkay 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.









ŞAMPİYONLUK MAÇINA DAMGA VURMUŞTU

Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluk düğümünü çözen isim İlkay Gündoğan olmuştu. Liverpool ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Manchester City, Premier Lig'in 38. haftasında Aston Villa'yı ağırlamıştı. 2-0'lık skordan geri gelerek 3-2'lik galibiyetle şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin dönüşünde etkin bir rol oynayan ve 2 gole imza atan İlkay Gündoğan şampiyonluğu getiren isim olmuştu.









NİKAHINDA KOPENHAG DETAYI

Manchester City'nin Türk kökenli Alman milli futbolcusu İlkay Gündoğan’ın geçtiğimiz aylarda gizlice İtalyan TV sunucusu sevgilisi Sara Arfaoui ile Kopenhag Belediyesinde nikah kıydığı öğrenilmişti. Galatasaray taraftarlılığı ile bilinen dünya yıldızı İlkay’ın, Kopenhag’da evlenmesinin özel nedenin, 17 Mayıs 2000 yılında 9 yaşındayken, Kopenhag Parken Stadı’nda Arsenal’i yenerek UEFA Kupasını kazanan Galatasaray’ın kendisinde büyük bir izlenim bıraktığı öne sürüldü.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ DEMİŞLERDİ!

Manchester’dan o dönem özel uçakla hareket eden İlkay Gündoğan’ın Real Madrid ile görüşmek için Madrid’e gittiği söylentilerin aksine, o dönemde Instagram sayfasından Kopenhag Belediye Sarayı kapısının önünde çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan eşi Sara’nın mutlu haberi vermesiyle olayın aslının öğrenilmiş olduğu meydana çıktı.





DURSUNBEY'DE İKİNCİ DÜĞÜN YAPTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı yemek programının ardından akşam saatlerinde törene gelen çift, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak dans etti. Düğüne, çok sayıda Dursunbeyli, Gündoğan'ın akrabaları ve protokol üyeleri katıldı.

'YILDA İKİ KEZ DURSUNBEY'E GİDİYOR'

İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan, Dursunbey ilçesinde büyüdüklerini söyledi. Bu yüzden memleketleri olan bu ilçede düğün yapmak istediklerini belirten İrfan Gündoğan, "İlkay'ın çocukluğundan beri Türkiye ve Dursunbey'le bağımızı kesmedik. Senede iki defa buraya geliyor. Memleketinin burası olduğunu onlara hissettirdik. Onlar da kendi memleketlerinde düğün yapmak istediler. Biz de anne ve babası olarak görevimizi yerine getirdik" dedi.









İLKAY GÜNDOĞAN BOMBASI!

İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre; sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Galatasaray İlkay Gündoğan'ın transfer etmeyi planlıyor. İlkay, Manchester City'deki kariyeri sonrası Türkiye'de ya da ABD'de oynamak istediğini itiraf etti ancak bir teklif yapılırsa takımda kalmayı da reddetmiyor. Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan'ın City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor.

EŞİ ŞİKAYET ETMİŞTİ!

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester'da yemeklerin hiç iyi olmadığını açıklamıştı. Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY PAYLAŞIMINA YORUM YAPMIŞTI!

Geçen sezon Galatasaray'ın, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe 'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine verdiği maçın ardından sürpriz bir olay yaşanmıştı. Karşılaşma sonrası Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ın paylaşımına yanıt vermişti. Galatasaray'ın paylaşımına yorum yapan İlkay, "pazu, Aslan ve alev" emojisi kullanmıştı. İlkay Gündoğan'un bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni almıştı.

BARCA VE JUVE DE OLABİLİR

62 kez Alman Milli Takım forması giyen ve ayrıca City kariyerinde 267 maçta rakip fileleri 51 kez havalandıran İlkay Gündoğan için Barcelona ve Juventus'un da teklif yapabileceği konuşuluyor. Leeds'ten transfer edilen Kalvin Phillips'in yeterince iyi performans sergileyemediği bu nedenle City'nin Borussia Dortmund'un İngiliz süperstarı Jude Bellingham'ı da yakından takip ettiği gelen haberler arasında...