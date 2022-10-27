İngiliz basınından İlkay Gündoğan ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Manchester City forması giyen ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Türk asıllı Alman futbolcunun gideceği yeni kulüp belli oldu.

Altyapıda Hebler, Schalke 04, SSV Buer, Bochum formaları giyen İlkay Gündoğan, 2008-2009 sezonunun devre arasında Nürnberg formasıyla profesyonel kariyerine başlamıştı.

Buradaki performansıyla Dortmund'un dikkatini çeken Türk asıllı Alman futbolcu, 5.5 milyon bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'un yolunu tuttu. Adından söz ettiren İlkay aynı yıl tercihini yaptığı Almanya Milli Takımı'na davet edildi.

Burada geçirdiği 5 senenin sonunda İngiliz devi Manchester City tarafından 27 milyon euroluk bedelle transfer oldu. Temmuz 2016'dan bu yana City forması giyen tecrübeli futbolcu için İngiliz ekibi sözleşme uzatmak istemeyince devreye Alman devi girdi.





ALMANYA'YA GERİ DÖNÜYOR AMA...

İlkay Gündoğan'a Bundesliga yolu göründü. Manchester City forması giyen tecrübeli futbolcuyla Bayern Münih ilgileniyor. İngiliz basınına göre sezon sonu sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Bavyera ekibi olacak.

Manchester City'nin başarılı oyuncuya henüz yeni bir sözleşme teklifinde bulunmaması bu iddiayı güçlendiriyor.

Mavi beyazlı kulüp gurbetçi yıldızı 2016 yılında 27 milyon avro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer etmişti.

7 sezondur Manchester City forması giyen İlkay, 268 maçta 51 gol 34 asist üretti.

Deneyimli orta saha takımına bu sezon 15 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yaptı.

Yıldız futbolcu 15 maçın 11'inde sahaya kaptan olarak çıktı.

İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı'nda da 62 maçta 16 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

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