Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafın ardından Almanların Mesut Özil'le birlikte adeta çarmıha gerdiği İlkay Gündoğan'a Alman Milli Takımı'ndan kötü haber geldi.

Teknik direktör Joachim Löw, Almanya'nın Hollanda ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Manchester City'de forma giyen Türk asıllı futbolcuyu çağırmadı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay oynanan Fransa maçında da oyuna dahil olduğu sırada tribünlerin protestosuyla karşılaşmıştı.

Löw'ün belirlediği kadroda yer alan isimlerse şu şekilde: