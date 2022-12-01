İlkay Barcelona yolunda!

İlkay Gündoğan şimdilerde Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösterse de normal sezonda Manchester City'de Pep Guardiola'nın öğrencisi. İlkay turnuvada mücedele ederken İspanyol basınında transfer iddiası gündeme geldi.





İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın oyuncuyu yakından takip edildiği belirtildi.

Xavi, İlkay için istekli

Katalan temsilcisinin, 32 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği ifade edildi. Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Herhandez'in, İlkay transferi konusunda istekli olduğu aktarıldı.

4 şampiyonluk yaşadı

2016'dan bu yana Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, geçen süreçte ligde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaptan oldu

Manchester City'den Fernandinho'nun takımdan ayrılmasının ardından bu sezon kaptanlık bandını da takmaya başlayan İlkay Gündoğan, bu sezon ise forma giydiği 20 maçta iki gol, iki asistlik bir performans sergiledi.





Öte yandan İspanyol basını ayrıca İlkay ile adı geçen kulüplerden birinin de Galatasaray olduğunu öne sürdü.