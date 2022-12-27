Bursa’daki sezonun Rekor Deneme Yarışmaları’nda sekiz Türkiye salon rekoru kırıldı, bir rekor da egale edildi. Bursa Osmangazi Salonu’nda yapılan 2022 sezon sonu Rekor Deneme Yarışmaları’nda iki gün boyunca 350 atlet ter döktü.

Yarışmalarda sekiz branşta Türkiye rekoru yenilendi. Büyüklerde kırılan tek rekor heptatlonda geldi. Geçen yıl bu branşta büyükler rekorunu ele geçiren İlkay Aydemir, kendisine ait 5578 puanlık Türkiye salon rekorunu 5639 puana yükseltti. İlkay, kariyerinde 5. kez çoklu branşta rekora imza attı.