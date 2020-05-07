Süper Lig için artık nefesler tutuldu. Ligin kalan son 8 haftasının 12-13-14 Haziran tarihlerinde başlayacağını resmen duyurdu. Tüm takımlar çalışmalarını sürdürürken sezon ilk yarısında aynı takımlara karşı oynanan son 8 haftada göz attık.

İlk yarıda 10.hafta ile 17.hafta sonu arasında oynanan 8 haftalık süreçte en başarılı takımlar Sivasspor ve Başakşehir oldu. Rıza Çalımbay'ın ekibi bu süreçte liderliğe kadar yükselmiş sadece bir maçı berabere tamamlarken diğer maçları kazanmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe çok puan kaybetmişti

Ligin ilk yarısının son 8 haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe çok puan kaybetmişti. İki takım potansiyel 24 puanın sadece 14'ünü alabilmiş ve 10'ar puan kaybetmişti. Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor ise 3'er puan ile son sırada yer aldı.





Aynı performans olursa Başakşehir ve Sivasspor zirvede

İlk yarıda toplanan puanlar aynen tekrarlanırsa Sivasspor ile Başakşehir zirvede yer alacak. Ligin ara verildiği döneme kadar 53 puan alan Başakşehir ilk yarıda topladığı gibi 18 puan alırsa 71 puanla ligi zirvede bitirecek. Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ise 49 puanına 22 eklerse yine 71 puan yapacak ve iki takım arasında farkı averaj belirleyecek. İki takım arasında bu sezon oynana iki maçta da 1-1 berabere bitmişti. Trabzonspor 53 puanına 16 ekleyip 69 puana ulaşırken Galatasaray 64 puanda kalıyor.









fanatik.com.tr / Tolga Kuru