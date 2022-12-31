İlk yarının liderleri Halkbank ve Eczacıbaşı

2022'yle birlikte AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk yarısı tamamlandı. Her kulvarda başarılı bir sezon geçiren Halkbank, daha 1. haftadan çıktığı liderlik koltuğundan inmedi. Ankara temsilcisi, 13 haftada 12 galibiyet alarak 34 puanla devreyi yine zirvede kapattı. 2022 Şampiyonlar Kupası'nı müzesine taşıyarak sezona giren Ziraat Bankkart da Avrupa'da istediği sonuçları alamasa da Efeler Ligi'nde devreyi 2. sırada tamamlandı. Ziraat Bankkart ayrıca Halkbank'a tek yenilgisini tattıran takımdı. Ligin bitiminde oynanan erkekler Kupa Voley'de yarı finaline; ligin ilk 4 sırası çıktı. Arkas-Halkbank'la, Ziraat da Fenerbahçe 'yle eşleşti. Ligin yeni ekibi Türşad, Bursa BŞB., Galatasaray ve Spor Toto da ilk yarıyı Play-Off sınırında tamamladı.

Fenerbahçe kazandı, 3. sıraya yerleşti

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarı, iki maç eksiğiyle bitti. Dünya Kulüpler Şampiyonası nedeniyle; Eczacıbaşı ile Vakıfbank 11 haftadaki maçlarını oynamadı. Buna rağmen lig sıralamasında, Eczacıbaşı lider, Vakıfbank 2. sırada devreyi tamamladı. Haftanın son maçında Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek yendiği THY'yi de geçerek 3. sıraya yerleşti. THY, Galatasaray, Nilüfer, Çukurova ve üst üste 4 maç kazanarak çıkış yakalayan Sarıyer Play-Off sınırına girmeyi başardı.