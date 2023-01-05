İlk yarının en şutör takımı Samsunspor

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 38 puanla ikinci sırada tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kendi kalesinde ise 15 gol gördü. Teknik Direktör Bayram Bektaş sonrasında Hüseyin Eroğlu yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Karadeniz temsilcisi, ligde birçok istatistikte ön sıralarda yer aldı.

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Kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarıda oynanan 18 karşılaşma itibariyle ‘en çok şut atan’, ‘en fazla isabetli şut çeken’ ve ‘en çok korner kullanan takım’ unvanlarının sahibi oldu. Samsunspor, maç başına 11.24 şut ve maç başına 5.71 isabetli şut ortalamasını tuttururken, maç başına kullandığı 5.53 korner ile bu alanda da lider oldu. Karadeniz temsilcisi; topa sahip olma, başarılı pas, pas başarı yüzdesi gibi istatistiklerde ise ligdeki ilk 5 takım arasına giremedi. Lider Eyüpspor ise şut, topa sahip olma, başarılı pas, pas başarı yüzdesi ve korner gibi istatistiklerin tamamında ligdeki en iyi 5 takım arasında yer aldı.

Futbolcu istatistiklerinde de Samsunsporlu bazı futbolcular ön plana çıktı. Brezilyalı forvet Douglas Tanque, ligin maç başına en çok isabetli şut atan oyuncusu (maç başına 1,42 şut) olurken, maç başına en çok şut çeken (maç başına 2,42 şut) ikinci oyuncu oldu. Samsun temsilcisinin Fransız forveti Gaetan Laura ise 17 lig maçında attığı 9 gol ile gol krallığı yarışında Kassongo ve Marco Paxiao’nun arkasından Ahmet İlhan Özek ile birlikte üçüncü sırada yer aldı. Samsunspor’un Fildişili kanat oyuncusu Moryke Fofana da maç başına 2.22 çalım ile ligin en çok adam geçen dördüncü futbolcusu oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, asist, pas başarı yüzdesi, başarılı pas ve hava topu kazanma istatistiklerinde ilk beşe oyuncu sokamadı.

İlk devreyi ikinci sırada tamamlayan Samsunspor, ligin ikinci yarısında da kalan 18 maçta ilk 2 sıradaki yerini koruyup, Süper Lig 'e çıkma mücadelesi verecek.(İHA)