İlk yarının en hırçını Beşiktaş, en çok kırmızı gören Gençlerbirliği

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı sona ererken, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, ligin ilk devresinde 6 kez kırmızı kart cezası alarak, en fazla kırmızı kart gören takım oldu. Süper Lig Cemil Usta Sezonu, ilk devresi noktalanırken, takımların istatistikleri ön plana çıktı. Beşiktaş ise en çok kart gören takım oldu.

31 Aralık 2019, Salı 10:40 Son Güncelleme:
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İlk yarının en hırçını Beşiktaş, en çok kırmızı gören Gençlerbirliği

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı sona ererken, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, ligin ilk devresinde 6 kez kırmızı kart cezası alarak, en fazla kırmızı kart gören takım oldu. Süper Lig Cemil Usta Sezonu, ilk devresi noktalanırken, takımların istatistikleri ön plana çıktı. Başkent ekibi Gençlerbirliği, ligin ilk devresinde 6 kez kırmızı kart cezası alarak, bu alanda zirveyi temsil etti. İstiklal Mobilya Kayserispor da gördüğü 5 kırmızı kart ile ilk yarının en fazla kırmızı kart gören ikinci ekibi oldu. En az kırmızı kart gören takımlar ise 1 kez ile Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor olmuş oldu.

Beşiktaş ve Kasımpaşa sarardı

Sezonun ilk yarısında en fazla sarı kart gören 2 takım bulunuyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş 17 haftalık dönemde 50’şer kez sarı kart ile cezalandırılarak, en fazla sarı kart gören iki takım olmuş oldu. Kasımpaşa, 50 sarı kartın yanında 2 kez de kırmızı kart görürken, siyah-beyazlılar ise 3 kez kırmızı karta maruz kaldı.

Sezonun ilk yarısında takımların gördüğü kart sayıları şöyle:

TAKIM             Sarı  Kırmızı

ANTALYASPOR A.Ş.        42   1

AYTEMİZ ALANYASPOR       39   1

BEŞİKTAŞ A.Ş.         50   3

BTC TURK YENİ MALATYASPOR   41   4

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.      38   2

DEMİR GRUP SİVASSPOR      44   1

FENERBAHÇE A.Ş.        33   4

GALATASARAY A.Ş.        42   3

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.  41   4

GENÇLERBİRLİĞİ         43   6

GÖZTEPE A.Ş.          42   3

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR  36   5

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR   38   3

KASIMPAŞA A.Ş.         50   2

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK     29   1

MKE ANKARAGÜCÜ         40   4

TRABZONSPOR A.Ş.        36   1

YUKATEL DENİZLİSPOR      44   2

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