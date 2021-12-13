İlk VALORANT dünya şampiyonu Acend oldu

Berlin’de gerçekleşen VALORANT Champions Tour finalinde, anlık bir milyondan fazla izleyici ilk VALORANT Dünya Şampiyonu unavını kimin kazanacağını öğrenmek için ekran başındaydı. Gambit Esports ve Acend arasında gerçekleşen final karşılaşmasında kazanan taraf 3-2’lik skor ile Acend ekibi oldu. VCT boyunca güçlü bir performans gösteren Mehmet Yağız “cNed” İpek, bu başarı ile Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Mart ayından beri oynadığı Acend takımında çeşitli başarılara imza atan cNed, ilk VALORANT Dünya Şampiyonu unvanını alarak herkesin gözünde yeteneğini tescilledi. Milli bir gurur yaşatan genç oyuncu, küresel etkinliklerde Türkiye’nin de olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

VALORANT Esports Küresel Strateji Lideri Kasra Jafroodi, “Champions’ın başarısı bizi heyecanlandırdı! Bu turnuva, VALORANT'ın bir spor olarak küresel yankısını ve herhangi bir bölgeden herhangi bir takımın Champions Kupası için bir yarışabileceğini gösterdi" dedi ve ekledi "Dünya çapında rekabet seviyesinin arttığını görmek, Şubat ayında önümüzdeki sezona girerken oyunumuzun devam eden büyümesinin inanılmaz bir işareti."

Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Asya'dan on altı takım etkinliğe katılmaya hak kazandı ve ilk VALORANT Dünya Şampiyonu unvanı için yarıştı. Seksenden fazla oyuncu, son iki hafta boyunca grup ve eleme aşamalarında rekabet etmek için Berlin'e indi. 1 milyon dolarlık ödül havuzuna ek olarak turnuvaya katılma hakkı kazanan 16 takım, VALORANT Champions için özel olarak çıkan paket satışlarından elde edilen net gelirin yarısını da aldı. 7,5 milyon doları geçen bu miktar ile, turnuvaya katılmaya hak kazanan her takım yaklaşık olarak 500.000 doların da sahibi oldu.

Yirmiden fazla farklı dilde yayınlanan finalleri izlemek için Twitch, YouTube, Afreeca ve Trovo gibi platformlarda dünya çapında bir milyondan fazla eşzamanlı izleyici bir araya geldi. Riot Games, Champions için İzleme Partisi programını dünya çapında 150'den fazla içerik oluşturucuyu içerecek şekilde genişletti.

Champions, geçtiğimiz Ocak ayında başlayan VALORANT Champions Tour'un son etkinliğiydi. Sezon boyunca 10.000'den fazla takım, bölgesel Challenger etkinlikleri ve uluslararası Masters etkinlikleri boyunca final etkinliğine katılmaya çalıştı. VALORANT Champions Tour'un bir sonraki sezonu Şubat ayında başlayacak ve uluslararası yarışmaların geri dönüşünü, sezon dışı dönemde yeni bir turnuva serisini ve dünyanın dört bir yanından en iyi kadın takımlarını sergileyecek yeni bir küresel Game Changers etkinliğini içerecek.