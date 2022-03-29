11 ayın sultanı olarak tabir edilen ve milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek Müslüman alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşayacak. İslam alemi için mübarek ve kutsal kabul edilen Ramazan'ı bekleyen vatandaşlar 2022'de Ramazan ne zaman? sorusunu soruyor, ilk orucun hangi gün tutulacağını, hangi gece sahur vakti yapılacağını araştırıyor. 2022 Ramazan ne zaman? Ramazan ayın kaçında başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan Bayramı ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar haberimizde.

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

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İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022'de 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

RAMAZAN AYI DÖNEMİ!

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2022 FİTRE NE KADAR?

Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar fitre ne kadar merak ediyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirmek için araştırmalara başladı.