Sahur saat kaçta okunuyor? Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da sahur saat kaçta? sorularının yanıtları araştırılıyor. Sahura kalkacak olan Müslümanlar ilk günün orucu için niyet edecek. Diyanet tarafından her yıl yayınlanan Ramazan imsakiyesi bu yıl da açıklandı. Milyonlarca Müslüman oruç ibadeti için ilk sahur ve ilk iftar saatlerini araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il iftar saatleri ve sahur vakitleri haberimizde yer alıyor.

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İlk Sahur ne zaman, saat kaçta?

İlk sahur bu sene 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece gece gerçekleştirilecek. İmsak vaktine kadar sahur yapılabilecek.

İlk iftar ne zaman? Saat kaçta?

2022 senesinde ilk iftar 2 Nisan günü yapılacak. Oruç açma saatleri şehirlere ve günlere göre değişkenlik gösterebiliyor.

İstanbul: 19.36

Ankara: 19.20

İzmir: 19:42

Adana: 19.08

Bursa: 19.35

Ankara, İzmir, Adana, Antalya iftar ve sahur vakti

İstanbul'da ilk sahur 05.12'ye kadar olacak. İlk iftar ise 19.36'da yapılacak.

Ankara sahur vakti: 04.59, iftar vakti: 19.20

İzmir'de sahur vakti: 05.25, iftar vakti: 19.42

Adana'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.08

Antalya'da sahur vakti: 05.14, iftar vakti: 19.27.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.

Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.

2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.



