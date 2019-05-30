Lig bitti, Milli heyecan başlıyor. Şenol Güneş yönetiminde Euro 2020 Elemeleri’ne 2’de 2’yle müthiş bir giriş yapan Türkiye, 13 günde 2’si hazırlık ve 2’si grup eleme olmak üzere 4 kez sahaya çıkacak. Maç maratonu bu akşam Yunanistan ile oynayacağımız hazırlık müsabakasıyla başlayacak.

Antalya’da oynanacak olan karşılaşmada Şenol Güneş, mümkün olduğunca çok oyuncusunu görmeye çalışacak. Güneş’in maça as kadroya yakın bir 11’de başlaması bekleniyor.

Fransa&İzlanda’ya hazırlık

Ay-Yıldızlılar, 2 Haziran’da bu kez Özbekistan ile dostluk maçı oynayacak. A Milliler, Yunanistan ve Özbekistan karşılaşmalarıyla; grupta oynayacağı iki zorlu müsabaka olan Fransa ve İzlanda maçlarının provasını yapacak.