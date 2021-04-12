İlk ‘Olimpik Veledrom’un temeli Konya’da atıldı

Törende ev sahibi olarak konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu anda inşa süreci yüzde 25 seviyesinde. Eylül ayının sonu itibariyle tamamlanıp hizmete alınacak ve Türkiye, ilk kapalı veledromuna kavuşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı´mız tarafından, yaklaşık 100 milyon lira yatırım bedeliyle, dünya bisiklet sporuna, Konya´mıza katkı sağlayacak" dedi.

'70 yıllık hayal gerçek oluyor'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Türkiye’nin 70 yıllık hayalini şükürler olsun bugün gerçekleştiriyoruz. Bisiklet, hem çevre dostu bir ulaşım aracı, hem spor açısından dünyanın prestijli branşlarından bir tanesidir. Bu branşın her geçen gün artan ilgi ve halkımız tarafından takibi de bizleri ayrı mutlu ediyor" diye konuştu.