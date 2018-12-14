İlk müjde Valbuena’dan

Fenerbahçe için pazartesi günü oynanacak Erzurum maçı büyük önem taşıyor. Sarı-Lacivertliler, kazanamaması halinde üst sıralardan daha da uzaklaşma tehlikesi yaşayacak. Bu kritik sınav öncesi Mathieu Valbuena’dan müjdeli haber geldi.

Yıldız futbolcu Kasımpaşa mücadelesinde sol üst arka adalesinden sakatlanmıştı. Fransız futbolcu, beklenenden erken sahalara döndü. Tecrübeli yıldız, önce salonda çalışmaya ardından sahaya çıkarak düz koşu yapmaya başladı. Valbuena’nın hafta sonunda takım arkadaşlarına katılması bekleniyor.

34 yaşındaki oyuncu eğer bu antrenmanlar sırasında adalesinde ağrı hissetmezse, Erzurumspor mücadelesinde ilk 11’deki yerini alacak.