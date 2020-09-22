İlk maçta kayıp!

Transfer döneminin tartışmasız şampiyonu olan Kanarya, başarısız geçen 2 sezonun ardından bembeyaz bir sayfa açmak için Kadıköy’e çıktı. Sezon açılışını Rize deplasmanındaki galibiyetle yapan Sarı-Lacivertliler’den herkes iştahlı, baskılı bir futbol bekliyordu. Ancak Erol Bulut’un öğrencileri bir türlü beklenen aksiyonu sahaya yansıtamadı. Maçın ikinci yarısında Hatayspor’da 2 futbolcu kırmızı kart görmesine rağmen rakip fileleri havalandıramayan Fenerbahçe’de forvet eksikliği net şekilde görüldü. Her ne kadar Thiam ve Valencia gibi iki hücumcu ile maça başlansa da, Kanarya son vuruşları yapacak kaliteli bir ayak aradı. Fenerbahçe, neredeyse 1 yıl sonra Kadıköy’de gol atamadan bir lig karşılaşmasını tamamladı.

4 Ekim 2019’dan sonra...

Sarı-Lacivertliler en son 4 Ekim 2019’da Antalyaspor’a Ülker Stadı’nda 1-0 mağlup olmuştu. Önümüzdeki hafta Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe, kritik deplasman öncesi hem 2 puan hem de moral kaybetti. Sarı- Lacivertliler, sezona 2’de 2 yaparak başlayan ve önceki gün son şampiyon Başakşehir’i deviren ezeli rakibini yenmeye çalışacak.

Thiam tutuk başladı

Kanarya’nın, Kasımpaşa’dan renklerine bağladığı hücum oyuncusu Mame Thiam sezon öncesi hazırlık maçlarında fırtına gibi esmişti. Attığı gollerle umut veren Senegalli oyuncu lige tutuk başladı. 27 yaşındaki kanat forvet, Rize maçının ardından Hatay sınavını da boş geçti. Performansıyla vasatı aşamayan ve Bordo-Beyazlı savunmacılar arasında kaybolan Thiam forma yarışında geriye düşebilir.