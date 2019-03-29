İlk kez bir Türk yayıncı Hearthstone’da kart tanıtımı yapacak!

Hearthstone’un yeni genişleme paketi Rise of Shadows 9 Nisan’da bizlerle birlikte olacak. Resmi kart tanıtımları geçtiğimiz günlerde başlayan oyunda bu kez bir ilk gerçekleşiyor. Twitch ve YouTube’ta Hearthstone denildiğinde akla ilk gelen Türk isimlerden olan Başar Coşkunoğlu ya da nam-ı değer "BasarCos", sadece şu ana kadar açıklanan kartlar hakkında yorum yapmakla kalmayıp daha önce hiç görülmemiş bir kartı oyunculara tanıtacak. Bu vesileyle de Türkiye’den bir Türk yayıncı ilk kez bilinmeyen bir kartın tanıtım yayınını yapmış oluyor.

Başar Coşkunoğlu’nun Twitch yayını 30 Mart Cumartesi günü saat 13:00 itibariyle başlayacak. Siz de yeni eklenti paketinden kartları ilk kez ve canlı yayında Başar’la birlikte görmek, oynanışları hakkında yapacağı birbirinden keyifli yorumları dinlemek isterseniz, Cumartesi günü www.twitch.tv/basarcos adresinden yayını izleyebilirsiniz.