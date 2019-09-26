''İlk kan' dedim diye...'

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Doğa Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşmasının lansmanında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösteren Cengiz, şunları kaydetti: "Ben sevk gerekçemi öğrendim, onunla ilgisinin olmadığını gördüm. İlk kanı kim akıttı dememden dolayı. İlk kavgayı kim başlattı anlamında söyledim. Biz Galatasaray olarak durduk yere kimseye saldırmayız. Onlar bize saldırırsa hakkımızla karşılığını veririz, bu yanıtı veririz. Benim dediğim öz savunma, refleks savunması. İlk kanı kim akıttı derken orada kinaye var. Tabii kan akmıyor. Sağolsun TFF, nasıl bir yorum yaptıysa... O zaman bütün Roma hukukunu disipline sevk etmeleri gerekiyor..." 'Fıtratta var derseniz...' "Sevk gerekçesinde edep olayını gördüm. Ben o edep sözünü tek bir kişiye değil herkese dedim. Camiaları suçlamamak gerekir. Bunların fıtratında var falan demek çok tehlikeli sözler. Eğer siz fıtratında var bunların derse o döner karşılığı size gelir."