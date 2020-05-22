İlk imzaları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç atacak

Sivasspor’da müthiş bir sezon geçiren ve lig bitiminde kontratları sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, iki ezeli rakibi birbirlerine düşürdü. Galatasaray’ın devre arasında ön protokol imzaladığı iki futbolcu için Fenerbahçe cephesinden de ciddi bir pres var. Yeni sezonda sportif direktör olmasına kesin gözle bakılan Emre Belözoğlu’nun, her iki ismi sürekli aradığı ve ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Bu haberler Galatasaray Yönetimi’nin kulağına giderken, Sarı Kırmızılılar harekete geçti. Maçlar oynanmadığı için pek çok gelirinden mahrum olan Cim Bom, kaynak arayışlarını hızlandırdı.

Gelir yok, gider çok

Bir yandan oyuncu ve personel maaşlarını ödemeye çalışan yönetim, gerekli transfer kaynağını yaratıp hem Mert’e hem de Emre’ye ön protokolde belirlenen imza paralarını lig biter bitmez ödemeyi hedefliyor. Yönetimin planı, transferde ilk imzaları bu iki oyuncuya attırmak.

Metin Karabaş