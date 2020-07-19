Başakşehir sezonun ilk iki haftasında önce Yeni Malatyaspor deplasmanda 3-0 ve daha sonra da evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmişti. Başakşehir üst üste iki yenilgi almış adeta sezonu 3.haftadan itibaren açmıştı. Okan Buruk'un ekibi kalan haftalarda oldukça başarılı oldu ve bu akşam Kayserispor karşısında galip gelirse bitime bir hafta kala şampiyon olacak. Başakşehir böylece bir nevi 31 haftada şampiyonluğa ulaşmış olacak.

Başakşehir'in mutlu sona ulaşması durumunda kulüp hem ilk şampiyonluğa ulaşacak hem de lig tarihinde ilk kez bir takım sezona iki yenilgi ile başlayıp şampiyon olmuş olacak. Lig tarihinde ilk iki maçını kaybedip şampiyon olabilen bir başka takım yok.

1971-72 sezonunda Galatasaray, 1982-83 sezonunda Fenerbahçe

Lig tarihi boyunca iki takım sezona ilk 2 haftada galibiyet alamadan şampiyon olmuştu. 1971-72 sezonunda Galatasaray ve 1982-83 sezonunda Fenerbahçe, ilk 2 haftada bir beraberlik bir yenilgi ile sadece 1 puan ile başlamış ancak sezon sonunda mutlu sona ulaşmıştı. Başakşehir ise sezon ilk 2 haftada 0 puanla başlayıp şampiyon olmuş olacak ve bir ilke imza atacak

2.hafta sonunda 17.sıradaydı

Başakşehir sezonun ikinci haftası bittiği zaman 0 puan ve -4 averajla 17.sırada yer aldı. Başakşehir dışında Göztepe ve Gençlerbirliği ilk iki haftada puan alamamıştı. Fenerbahçe 6 puan, Trabzonspor 4 puan, Beşiktaş ve Sivasspor 3'er alırken Galatasaray 1 puan alabilmişti.





Fanatik.com.tr / Tolga Kuru



