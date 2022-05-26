İlk hedef Buksa! Son dakika Beşiktaş haberi...

Siyah-Beyazlılar, forvet transferi konusunda uzun süredir Alexander Sörloth ismi üzerine yoğunlaşmıştı. İspanya La Liga ekibi Real Sociedad’ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Norveçli golcünün menacerini İstanbul’a davet eden yönetim, 3.5 milyon Euro maaş artı 10 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaşmıştı. Bu isteklere; 2.5 milyon Euro maaş artı 6 milyon Euro bonservis önerisinde bulunan Beşiktaş , Sörloth cephesiyle ortak noktada buluşamadı. Fenerbahçe ’nin de talip olduğu futbolcu konusunda beklenen ilerlemeyi kat edemeyen Kara Kartal, listesinde ikinci sırada bulunan Adam Buksa’yı birinci önceliği yapma kararı aldı.

Kulübü 4 milyon Dolar istiyor

ABD Ligi ekiplerinden New England forması giyen 25 yaşındaki Polonyalı için temaslarını hızlandıran Kara Kartal, sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan oyuncu için 4 milyon Dolar talep eden kulübe son olarak 3 milyon Dolar önerdi. New England’da 1 milyon Euro’ya oynayan 1,93’lük futbolcunun da 2,5 milyon Euro’luk talebinin bulunduğu ancak Beşiktaş’ın deneyimli ismi 2 milyon Euro seviyesine ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi.

Gökmen Özcan