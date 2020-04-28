Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES'in yayınladığı rapora göre, 2015 Ocak ile 2019 Aralık tarihleri arasında geçen 5 yıllık dönemde takımların ulusal liglerinde ilk golü attığı maçları kazanma oranı araştırıldı.

Bu alanda en yüksek yüzdeye ulaşan takım Kızılyıldız oldu. Sırp ekibi ilk golü atıp öne geçtiği 135 maçın 130 tanesinde galip geldi ve %96,3 gibi olağanüstü bir oran yakaladı.

Bu alanda Süper Lig'de en başarılı takım %85 ile Beşiktaş olurken lig genelinde %68,3 oranı yakalandı. Beşiktaş'ın ardından %83,7 oranı ile Fenerbahçe gelirken Yeni Malatyaspor %79,7 ile Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor gibi takımları geçip üçüncü sırada yer aldı. Galatasaray %77, Başakşehir %74,7, Trabzonspor %72,7 oran yakaladı.

Beş büyük ligin zirvesinde PSG var

Beş büyük lig olarak adlandırılan Pemier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A göz önüne alındığında ilk golü attığı maçlarda en iyi yüzdeyi Paris St-Germain (89.9%, 124 galibiyet 138 maçta) yakaladı. Daha sonra Barcelona (88.5%, 116 galibiyet 131 maçta) ve Manchester City (87.1%, 115 galibiyet 132 maçta) sıralandı. Bu alanda en düşük oran sahibi ekiperl iseToulouse, Augsburg, Udinese, Eibar ve Southampton oldu







