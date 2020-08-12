İlk Erol Bulut-Sergen Yalçın kapışması sezon öncesi!

Yeni sezonda büyük beklentileri olan Fenerbahçe, Süper Lig öncesi kendisini çok önemli bir turnuvada test edecek. Daha önce de teknik direktör Erol Bulut’un dediği gibi İstanbul’da bir 4’lü turnuvaya katılacak olan Sarı-Lacivertliler’in buradaki rakipleri de belli oldu. Bir süre İstanbul’da çalıştıktan sonra 18-29 Ağustos’a kadar Topuk Yaylası’nda hazırlıklarına devam edecek. Topuk’un ardından rotayı tekrar İstanbul’a çevirecek olan Kanarya, söz konusu 4’lü turnuvayı 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında oynayacak.

Diğer rakipler Sivas ve Antalya

Burada Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maçını Antalyaspor ile yapacak olan Bulut’un öğrencileri, sezonun ilk derbisini burada Sergen Yalçın’ın takımı Beşiktaş’la oynayacak. Böylece daha önce Alanya ve Yeni Malatya ile birbirlerine rakip olan Bulut ile Yalçın, ilk kez teknik adam olarak derbide karşı karşıya gelecekler. Kanarya bu turnuva ile birlikte de lig hazırlıklarını tamamlayacak ve şampiyonluk yolunda tüm maçlara ayrı ayrı konsantre olacak.

Yusuf Dursun







