İlk e-derbi oynandı! AC Milan-Inter derbisi sanal ortama taşındı

AC Milan ile Inter arasında yıllardır oynanan ve adı Derby della Madonnina, ilk kez sanal ortama taşındı. Koronavirüsü salgını nedeniyle maçların oynanmadığı bu dönemde, iki genç oyuncu bu kez takımlarını temsilen sanal derbide karşı karşıya geldi.

AC Milan'ı temsilen Rafael Leao ve Inter'i temsilen Esposito'nun mücadelesi 2-2 berabere sona erdi. İki takımın sosyal medya hesaplarından e-derbi ile ilgili paylaşımlarla yapıldı.

İşte AC Milan'ın paylaşımı ve maçın özeti



