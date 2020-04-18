‘İlk aşamada ligler seyircisiz oynanacak’

ABD’deki spor müsabakalarına yeniden başlanabileceğini açıklayan Trump, “Ligler ilk aşamada tribünde taraftar olmadan başlayacak. Televizyon için yapılacak. İkinci adımda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Taraftarlar iki koltuk boş bırakılarak oturtulacak. Ve sonunda virüs gittiğinde yeniden sporun olması gerektiği gibi tadını çıkaracağız” diye konuştu.