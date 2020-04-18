‘İlk aşamada ligler seyircisiz oynanacak’
Küresel salgının merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Donald Trump, NBA (Basketbol) NFL (Amerikan Futbolu) MLB (Beyzbol), NHL (Buz Hokeyi), PGA Tour (Golf) gibi büyük endüstriye sahip liglerin başkanları ve büyük kulüplerin sahipleriyle biraraya geldi.
ABD’deki spor müsabakalarına yeniden başlanabileceğini açıklayan Trump, “Ligler ilk aşamada tribünde taraftar olmadan başlayacak. Televizyon için yapılacak. İkinci adımda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Taraftarlar iki koltuk boş bırakılarak oturtulacak. Ve sonunda virüs gittiğinde yeniden sporun olması gerektiği gibi tadını çıkaracağız” diye konuştu.