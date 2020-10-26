İlk 45’te ilk kez mağlup

Lige 2-1’lik Çaykur Rizespor karşısında deplasmandaki galibiyetle başlayan, daha sonra Hatay’la ve Galatasaray’la (d) golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler, sonrasında üst üste iki maçını kazanmıştı. Karagümrük engelini 2-1’le, Göztepe’ye konuk olduğu maçtan da 3-2’lik sonuçla ayrılan Kanarya, Trabzonspor önünde ise bu sezon bir ilki yaşadı ve ligde soyunma odasına ilk kez yenik gitti. Ancak Kanarya ikinci devredeki harika oyunuyla maçı kazanmasını bildi.
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