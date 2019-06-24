İlk 2 takım açıklandı

Wolfteam Türkiye Kupası 2019’a dair yeni detaylar gelmeye başladı. Yapılan açıklamayla birlikte 24 Haziran Pazartesi tarihinden 28 Haziran Cuma gününe kadar günde iki takım olmak üzere ligde yer alacak tüm takımların açıklanacağı açıklanmıştı.

Bu açıklamayla birlikte merakla beklenen ilk iki takım açıklandı. İlk önce ligin veteran takımı Team Turquality’nin ligde olacağı açıklanırken, ismi duyurulan diğer takım ise ligin yeni ekibi Sangal Esports oldu. İki takım içinde ayrı ayrı tanıtım videosu paylaşılırken aynı zamanda iki farklı açıklama gerçekleşti.

İşte iki takım için de yapılan açıklamalar:

Sangal Esports

2019 WTK liginde yer alacak takımları duyurduğumuz bu haftada tanıttığımız ikinci takım Sangal Esports. Takım sayısının 10’a çıkmasıyla birlikte yepyeni bir kimliğe bürünen 2019 WTK’da rekabet çok daha yüksek bir seviyede olacak.

Ligin yeni takımı Sangal Esports, logosunda bulunan ejderha ile heyecanın en üst seviyede olduğu Wolfteam Türkiye Kupası’na iz bırakmaya geliyor.

Sangal Esports’a Wolfteam Türkiye Kupası’na hoş geldiniz diyoruz

Team Turquality

2019 WTK liginde yer alacak takımları duyurduğumuz bu haftada tanıttığımız ilk takım Team Turquality. Türk Espor tarihinin en eski takımlarından olan mavi beyazlı ekip geçtiğimiz senede olduğu gibi 2019 WTK liginde yer alacak on takımdan biri oldu. Tarihi başarılar ile dolu olan Team Turquality için tek hedefi bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğarak zirvenin tek sahibi olmak.

Geçtiğimiz sezon iki defa çeyrek finalde mücadele etme başarı gösteren Team Turquality takımı bu sezon yenilenen kadrosu ile 2019 WTK ligine hazırlanıyor. Team Turquality'nin yeniden doğuşuna tanıklık etmeye hazır mısınız?

Takımlar için özel videolar Facebook/Wolfteamespor sayfasından paylaşılırken şimdiden yarın açıklanacak iki takım merakla beklenmeye başladı.