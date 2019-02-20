İlk 11'e geri dönüyorlar

Ligde Kasımapaşa’yı 4-1’le geçip rotayı Avrupa Ligi’ne çeviren Galatasaray’da, kadro değişiyor...

20 Şubat 2019, Çarşamba 05:58
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İlk 11'e geri dönüyorlar

Sarı-Kırmızılı ekipte yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınan Nagatomo, takımla beraber Portekiz’e götürüldü. Japon futbolcunun, Benfica maçına ilk 11’de başlayacağı öğrenildi. 11’e dönmesi beklenen bir diğer isim Ndiaye. Senegalli futbolcu, cezalı Fernando’nun yokluğunda takımın ön liberosu olacak. Ndiaye’nin önünde ise Selçuk ve Belhanda ikilisinin görev yapacağı tahmin ediliyor. Terim, orta sahayı bu kurguyla güçlendirmeyi planlarken, beklerin bu üçlüye sürekli destek vermesini istiyor.

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