Ilir Daja: Bizim için çılgın bir akşam oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında deplasmanda Sivasspor ’u 4-3 mağlup eden Ballkani’de Teknik Direktör Ilir Daja, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Daja, “Bugün bizim için çılgın bir akşam oldu. Mükemmel bir futbol oynandı. Bu maçta heyecanımı çok tutamadım. İki takım da çok iyi futbol oynadı. Sivasspor ligde sorunlar yaşıyor ama bu Sivas’ın kötü takım olması anlamına gelmiyor” dedi.

“Aşırı yorgunluktan dolayı”

Bir basın mensubunun “Oyunun son dakikalarında oyuncuları sık sık yerde gördük. Bunun sebebi nedir?” şeklindeki sorusuna Daja, “Maça genel olarak baktığımızda psikolojik olarak zor durumdaydık. Sivas ise gruplardaki sıralamasından ötürü daha iyi durumdaydı. Maçta çok enerji harcadık. Oyuncularımızın enerjileri eksikti. Aşırı yorgunluktan ötürü böyle bir durum oluştu. Sivasspor’a teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar. Kendimizi evimizde gibi hissettik” yanıtını verdi.

İHA







