İlhan Palut: 'Biz iyi başladık ve oyunun kontrolü elimizdeydi”

Spor Toto 1. Lig’in 10. Haftası’nda TY Elazığspor sahasında Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu. Elazığ deplasmanının zor olacağının bilincinde olduklarını belirten Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Pulat, “Rakibimiz içeride başa baş oyunlar sergileyen bir takım, en azından gol yiyene kadar. Geçen hafta Adana Demir karşısında aldıkları galibiyetin moraliyle karşımıza çıkacaklardı. Biz iyi başladık ve oyunun kontrolü elimizdeydi. Son pas ve vuruş tercihlerinden dolayı golü bulamadık. İkinci yarı da aynı şekildeydi ama ortalarından itibaren Elazığspor’da oyuna ortak oldu. Elazığspor’un da tehlikeli pozisyonları vardı ama 74’te golü bulduk. Golden sonra rakip çok büyük boşluklar verdi. 2., 3. golü bulabileceğimiz boşluklar vardı. 3. bölgedeki kısırlığımız devam etti. Rakip son ana kadar oyunun içinde kaldı. Savunmayı iyi yaptık ve maçı 1-0 kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Elazığspor’a da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.