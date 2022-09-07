İlhan Parlak: 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 6. Haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

İlhan Parlak: “3 puanla ayrılmak istiyoruz”

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor’lu futbolcu İlhan Parlak, Antalyaspor maçı hakkında, “Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Antalyaspor geriden oyun kurmaya çalışan bir taktik çerçevesinde oynayan bir ekip. Bizde ona göre analizlerimizi ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Taraftarımızla birlikte o coşkuyu da sahaya yansıttığımızda ve kendi disiplinimize uyduğumuzda 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Giresunspor maçında stattaki ambiyans çok iyiydi. İnşallah bu maçta da o mutluluğu yaşarız” dedi.

Thiam: “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Mame Thiam da, “Önümüzde çok önemli bir maç var. Bu maç Antalya’ya karşı kendi sahamızda olacak. 3 puanı kazanmak adına taraftarımızın da desteği ile elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

Kendi performansını değerlendiren Thiam, “Geçen sene ki gibi sezona gol atarak başlamadım. Maçlarda elimden gelenin en iyisini göstermeye çalışıyorum. Burada oynadığımız bir düzen var. Bende o düzenin bir parçasıyım. Ona saygı göstererek oynamaya çalışıyorum. Önümüzde önemli bir maç var. Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA



