



Spor Toto Süper Lig 'de geride kalan ilk 14 haftayı ve Arabam.com Konyaspor 'un performansını İlhan Palut şu sözlerle değerlendirdi:

"Süper Lig'de bu sezon daha kaliteli bir lig oynanıyor. Geçen sezona göre kopmalar bu sezon daha geç yaşanacak. İzleyenler çok keyifli maçlar izledi. Avrupa'da takımların aldığı başarılı sonuçlar ülke puanımıza önemli katkılar sağlandı."

İlhan Palut, bir spor yazarı olsaydı Arabam.com Konyaspor'un oyun planını nasıl yorumlardı sorusuna ise: "Bu soruyu iki türlü cevaplamak lazım. Birncisi top Konyaspor'dayken neler yapıyor, ikinci ise top rakipteyken Konyaspor neler yapıyor... Konyaspor, birinci bölgeden topu çıkartan ve oynayan bir ekip, optimal risklerle topu ikinci bölgeye taşır ve bazen kontra toplaarla bazen de örgü toplarla topu kanatlara geçirir. Kanatları etkin kullanır ve ceza sahası içinde agresif oyunla rakip alanda çoğalarak topu oynar. Bazen de kısa yollarla sonuca gitmeye çalışır... Top rakibe geçtiğinde Konyaspor ne yapar? Rakip takımın oyun anlayışına göre topa önde baskı yapar, bazen rakibin autt atışlarına pres yaparak topu kazanmaya çalışır, bazen de savunma yapar ama bunu gol yemek için değil de rakibi hazırlıksız yakalamak adına bunu yapar..."

"Keşke rövanş maçını başka sahada oynasaydık"

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz'a elenmelerindeki en büyük pişmanlığının rövanş maçında sahayı değiştirmek olduğunu söyledi. Palut, elenmemiz beni çok üzdü. Konya şehri adına, Türk futbolu adına, taraftarlar adına her anlamda bu sonuçtan memnun olmadığını ifade etti.

"Süper Lig'de kalecilerin ayağına kramp giriyor"

Duran toplardan çok muzdarip olduğunu ifade eden İlhan Palut, kenardan futbolcularına topu atması için baskı yaptığını söyledi. Palut duran toplar ile ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

Süper Lig'de kalecilere kramp giriyor. Kramp giren kaleci diyor ki; 'Ben buraya gelen taraftarlarla dalga geçiyorum, bu maçı izleyen çocukların futbol izleme hakkını gasp ediyorum, ayrıca bu çocuklardan kaleci olacaklara diyorum ki takımın öndeyse 85'ten sonra ayağına kramp girdi gibi negatif örnek oluyorum.' Ben, telknik direktör olarak burada üzerime düşeni fazlasıyla yapmaya hazırım. Tüm hocalar da benimle aynı fikirdedir. Burada hakemlerden de bir ricam var. Oyunu oynatmayan oyunculara karşı lütfen dikkatli olun. Bir kez oyunu durduran kaleciyi oyundan atın bakalım bir daha yapıyor mu... Türk futbolu artık oyunu gasp etmek durumundan kendini kurtarsın."

Gelişmeye ve takımındaki oyuncuları geliştirmek için çalışmalara devam ettiğini söyleyen İlhan Palut, her türlü zorluklara gögüs gererek kariyerinde ilerlemek istediğini ifade etti.