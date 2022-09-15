Ligin flaş ekibi Konyaspor , sezona bomba gibi bir giriş yaptı. 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Yeşil-Beyazlılar, bu süreçte yenilgi almadı. Rakip fileleri 7 kez havalandırıp, kalesinde tek bir gol bile görmeyen Konya, topladığı 14 puanla da zirvede yer aldı. Konyaspor, şimdi ise yarın Galatasaray ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Son dönemde yükselişe geçen Sarı-Kırmızılılar karşısında da zafer arayacak olan Konya'da teknik direktör İlhan Palut, zorlu mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Bizi zor bir maç bekliyor. Bunun farkındayız ama elimizden geleni yapacağız. Galatasaray karşısında puan ve puanlar almak istiyoruz" dedi.

'Kendimizi kanıtladık'

Şimdiye kadar takımından memnun olduğunu belirten Palut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geride kalan haftalara baktığımızda oyun planımıza sadık kalarak taraftarımızı mutlu ettik. Ama kesinlikle rehavete kapılmamalıyız. Şimdiye kadar kendimizi kanıtlamış olabiliriz. Fakat oyunumuzu geliştirip, daha da iyi olabilecek kapasiteye sahibiz. Galatasaray karşısında da kendi sistemimizden ödün vermeden elimizden geleni yapmak istiyoruz."