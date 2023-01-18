Geçtiğimiz günlerde Konyaspor 'dan ayrılak Teknik Direktör İlhan Palut, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Palut, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Emre Belözoğlu ile Trabzonspor maçı sonrası görüşme gerçekleştirdim. Ayrılığım sonrası Emre Hoca da beni aradı. Nuri Hoca ile de öyle ilişkilerim vardır. Türk hocaların hepsi ile dayanışma içindeyiz.

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Ben sadece pro lisans kurslarıyla alakalı düzenleme yapılması gerektiğini söyledim. Biz bunu aramızda çözdük. Bu açıklamalayla Konyaspor gibi bir camianın teknik direktör konusunda kara vermesini biribirine bağdaştırmak nasıl bir zorlamadır. Öyle birşey yok. Onların ikisi de benim yaş olarak küçüğüm. İnşallah futbolculuk kariyerlerinde olduğu gibi teknik adamlık kariyerilerini en üst noktada sergilerler.

"UNUTULMAZ BİR MACERAYDI"

" Beşiktaş maçında şanssız şekilde mağlup olduk. Bunlar saha oyunu. Her sonuca açık. Aslında kabul edilebilir bir performans vardı.





Ben ayrılırken şükrettim. Bulduğunuz mevkiyle insanları saygıya zorlayabliirsiniz ama sadece kendiniz gibi davranarak bu denli itibar görmek çok güzeldi. bneim için unutulmaz bir macraydı. Onlara bana verdikleri bu değer için ben teşekkür ediyorum.





Duygusal bir ayrılık oldu. Bana bu denli inandıkları için, bu yolu benimle beraber yürüdükleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Konyaspor camiası ve çok sevdiğim oyuncularım için teşekkür ediyorum."